Видеосервис YouTube может вернуться в Россию

Видеосервис YouTube сможет снова начать полноценно работать в России, если решит вопрос с заброшенным оборудованием, оплатит штрафы, восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских средств массовой информации, блогеров и журналистов.

Такие условия разблокировки сервиса в интервью РИА Новости озвучил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Также для продолжения работы YouTube нужно открыть официальное юридическое представительство.

Данные требования, отметил депутат, не связаны с политикой, речь идет только о соблюдении законодательства.

Ранее Дуров заявил, что Telegram никогда не раскрывал личные переписки пользователей.