Виктор Кузнецов поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Московской области генерал-майор полиции Виктор Владимирович Кузнецов поздравил женщин с 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

«Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! Пусть этот весенний праздник подарит только самые яркие эмоции, а ваши сердца будут наполнены любовью и нежностью», - пожелал Кузнецов.

Он также выразил надежду, что в этот день женщины обязательно встретят сотрудников ведомства, которые подарят праздничное настроение и весенний букет цветов. Примечательно, что «цветочный патруль» проходит по всей Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и двух дочерей Героя России, который сейчас находится в зоне специальной военной операции.