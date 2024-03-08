Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и дочерей Героя России, участника СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 марта супругу и двух дочерей Героя России, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Я хотел лично поздравить вас, сказать слова поддержки, благодарности семье Героя. И заодно выслушать, какие вопросы, может быть, у вас есть, какое мы можем уделить внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Отмечается, что командир мотострелкового подразделения служит в зоне специальной военной операции с самого первого дня — 24 февраля 2022 года. А дома его всегда ждут любящая супруга и две дочери. Старшая — студентка РУДН, а младшая учится в школе и занимается волейболом.

«Хочу, чтобы вы знали — и в праздники, и в будни мы рядом с семьями наших бойцов. Готовы помочь, если есть какие-то просьбы, проблемы и тревоги», -подчеркнул губернатор.

Супруга рассказывает, что несмотря на расстояние и трудности, ее муж всегда находит возможность отправить весточку, поздравлять с праздниками, а иногда даже и отправлять цветы.

Дети также очень гордятся своим отцом-героем, который не раз, рискуя жизнью, спасал бойцов на боле боя. Он был трижды контужен, но даже не допускает мысли, чтобы оставить службу. В одной из контратак под его командованием было уничтожено более 200 единиц техники противника.

«Мы очень гордимся и знаем, что он в любой момент поддержит нас. Даже вот сейчас, когда он там, в самой гуще боевых действий, он все равно помогает нам, всегда на связи, старается успокоить. И вот за это — гордость», — поделилась старшая дочь бойца.

Супруга Героя рассказала губернатору, что в свободное время занимается волонтерством, а на каникулах маме помогают и дочки. Вместе с другими женами, матерями и просто неравнодушными жителями с заботой изготавливают нужные для фронта маскировочные сети и окопные свечи, вяжут теплые вещи и отправляют нашим защитникам на передовую.