Вильфанд назвал территории в России, где уже во всю лежит снег

По состоянию на 12 ноября значительная часть территории России покрыта снегом, поведал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Снег уже лёг на европейской территории России. В Северо-Западном федеральном округе он выпал в Ненецком автономном округе, на востоке Архангельской области и в Республике Коми.

По информации метеоролога, снегом покрыто 80% всей территории страны.

«Снег уже выпал в Мурманской области. Его еще мало, он небольшой, но уже пять дней лежит в этих регионах, которые я перечислил», — рассказал Вильфанд.

Вильфанд отметил, что в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов также уже выпал снег.

