Вильфанд посоветовал москвичам не ждать напрасно снега в декабре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в интервью ТАСС , что в Москве не следует ожидать снега, по крайней мере до середины декабря.

По его словам, на следующей неделе снег, скорее всего, не выпадет, за исключением отдельных районов Московской области. И то под вопросом. Все дело в аномально теплых погодных условиях, что сложились в начале первого месяца зимы, посетовал синоптик.

«В отдельных местах снег припорошит поверхность, но не более 1 см по высоте. Устойчивого снежного покрова на горизонте ближайших 10 дней в Москве по-прежнему не видно», — цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в России к концу недели с морозами за 40 по Цельсию.