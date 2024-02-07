Виторган высоко оценил новое творчество Козловского и Савельева

Бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган опубликовал трогательное признание к коллегам по цеху, которые выпустили в свет новый музыкальный спектакль FRANK, пишет портал «Дни.ру» .

Последнее время Максима Виторгана преследуют неудачи. Он лишается работы и новых ролей. Одним из таких случаев стала его замена в одном из проектов. Актер снялся в сериале «Контакт», но там он превратился в другого человека, доработанного нейросетями.

Однако неудачи не мешают Виторгану радоваться за других и выражать им слова поддержки. Недавно его глубоко впечатлил спектакль Данилы Козловского и Саввы Савельева.

«Если цель зрителя любого произведения искусства – катарсис, то у меня было. Там была одна пауза... Если бы она продлилась еще чуть дольше, у меня выпрыгнуло бы сердце», – написал Виторган.

Примечательно, что не так давно Максим Виторган ругал восходящего актера Никиту Кологривого за его слова о Даниле Козловском. Молодой звезде не понравился спектакль FRANK и он раскритиковал создателей. Однако это очень задело Виторгана, который язвительно указал Кологривому на неправоту.

Ранее сообщалось, что Собчак попыталась заманить мужа Пугачевой на российский проект.