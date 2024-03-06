Вице-премьер Хуснуллин оценил сегодняшнюю численность населения освобожденной Авдеевки

В Авдеевке в ДНР на сегодняшний день проживает около тысячи человек, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, посетивший освобожденный город.

По итогам поездки он заявил, что восстановление города начнется после того, как будет отодвинута линия фронта, а работы по возвращению электричества и водоснабжения должны начаться уже в ближайшее время.

По словам Хуснуллина, все можно восстановить быстро.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о перспективах восстановления коксохимического завода в Авдеевке, ранее крупнейшего в Европе.

В 2014 году в Авдеевке проживало более 35 тысяч человек. 16 февраля 2024 года город был полностью освобожден российскими войсками.