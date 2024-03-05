Глава ДНР Пушилин высказался о возможности восстановления «Коксохима» в Авдеевке

Решение о возможности восстановления Авдеевского коксохимического завода будет приниматься после комплексной оценки специалистов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что вопрос будет решаться по согласованию с федеральным центром.

Авдеевский «Коксохим» был крупнейшим предприятием в Европе такого типа. В ходе боев за город завод был сильно разрушен. Украинские боевики рассматривали «Коксохим» как последний оборонительный рубеж, наподобие «Азовстали» в Мариуполе, но предпочли бежать при штурме Авдеевки.

17 февраля российские военные водрузили триколор на крыше здания завода. Позже советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что в подземельях «Коксохима» еще могут укрываться боевики.