Визит Орбана к Путину шокировал европейских политиков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел к президенту РФ Владимиру Путину, что вызвало шок и недоумение среди европейских политиков. Об этом пишет URA.RU , ссылаясь на слова политолога Дмитрия Перлина.

Венгерский премьер ясно всем показал, что жаждет завершения конфликта между Россией и Украиной. Сначала политик посетил Киев, а недавно прилетел в Москву. Его цель: понять, что хотят стороны, внести свои предложения и помочь в работе над переговорами.

Однако в европейском пространстве поездка Орбана наделала шума. Во-первых, сама встреча не анонсировалась, держалась долгое время втайне. Во-вторых, политика Запада не предполагает помощь России.

«Визит Орбана в Москву и его встреча с президентом Владимиром Путиным для многих были совершенно непредсказуемы. Эта встреча не анонсировалась, она не была известна публично, и поэтому реакция многих, в первую очередь, европейских политиков — абсолютный шок», — отметил Перлин.

Возмущаются европейские политики также из-за того, что фактически премьер-министр Венгрии не уполномочен представлять какую-либо позицию, в том числе не представляет лицо всей Европы и союза. Однако Орбан уже в открытую заявляет: его цель действительно является простой разговор о достижении мира.

Ранее сообщалось, что лидеры балтийских стран возмутились визитом Орбана в Россию