Лидеры балтийских стран возмутились визитом Орбана в Россию

Лидеры стран Балтии опубликовали сразу несколько сообщений в своих соцсетях о том, что они думают о визите премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию. Об этом в пятницу, 5 июля, пишет РИА Новости .

Напомним, что Орбан в рамках этапа мирной миссии прибыл в Москву в пятницу и уже провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В ЕС же этому поступку сильно возмутились. Так, по словам литовского президента Гитанаса Науседы, такое решение Орбана поехать в Москву в одностороннем порядке подрывает доверие к председательству Венгрии в Совете Евросоюза.

Президент Латвии Эвика Силиня также заявила, что встреча Путина и Орбана неприемлема и именно она подрывает надежду на «справедливый мир», так как Орбан не имеет полномочий представлять ЕС. Эстонский премьер Кая Каллас пошла еще дальше и заявила, что Орбан прибыл в Москву, чтобы посеять смуту.