Владимир Локтев отметил важность информирования жителей Южного о сроках расселения аварийных домов

Глава подмосковного Минстроя Владимир Локтев встретился жителями поселка Южный в Климовске, где планируется расселить 33 аварийных дома. Министр ответил на вопросы граждан о жилищном сертификате и планируемых сроках переселения.

«Договорились с жителями, что приступаем к сбору всей необходимой информации о статусе жилых помещений, выбранном ими способе расселения», - отметил Локтев.

Министр отметил важность информирования жителей о возможностях программы и сроках переселения. Для этого был создан чат, где будет публиковаться вся необходимая информация и ответы на вопросы граждан.

Во вторник в микрорайоне планируется провести еще одну встречу для тех жителей, кто не смог прийти в понедельник.

«Наша задача — максимально оперативно переселить людей», - подчеркнул Локтев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в поселке Южный планируется расселить аварийные дома.