Владислав Мурашов оценил состояние коммунальной техники в подмосковном Ступино

Делегация Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетила МКУ «Благоустройство» в городском округе Ступино, где оценила готовность коммунальной техники к содержанию придомовых и дворовых территорий. Об этом рассказали в ведомстве.

«Как отмечал ранее, уже началась подготовка к зимнему сезону. Мы проверили наличие противогололедных материалов, средств малой механизации, маршрутов уборочной техники, укомплектованности штата, закрепления мастеров за участками и контрактов на привлечение дополнительных сотрудников», — рассказал зампред правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищном надзору Подмосковья Владислав Мурашов.

Известно, что более двухсот человек трудятся в МКУ, а в эксплуатации находится более шестидесяти единиц техники. Чистая, обустроенная база обладает также ремонтным цехом со всеми необходимыми запчастями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым.