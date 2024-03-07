Власти Белгородской и Курской областей объявили ракетную опасность
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В Старооскольском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает МЧС региона в своем аккаунте в соцсетях.
Одновременно с этим второй раз за ночь объявили ракетную опасность в соседней Курской области.
«РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении белгородского главка МЧС.
Ранее мы сообщали, что ночью среды, 7 марта, в небе над Тульской областью системами российской ПВО были ликвидированы два вражеских беспилотных летательных объекта.