Власти Белгородской и Курской областей объявили ракетную опасность

В Старооскольском округе Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщает МЧС региона в своем аккаунте в соцсетях.

Одновременно с этим второй раз за ночь объявили ракетную опасность в соседней Курской области.

«РСЧС: Внимание! Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении белгородского главка МЧС.

Ранее мы сообщали, что ночью среды, 7 марта, в небе над Тульской областью системами российской ПВО были ликвидированы два вражеских беспилотных летательных объекта.