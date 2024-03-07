ПВО уничтожила два вражеских беспилотника над Тульской областью

Сайт министерства по региональной безопасности Тульской области сообщает об очередной попытке украинских дронов атаковать российскую территорию.

Как приводится в публикации, над Тульской областью в ночь на четверг, 7 марта, региональными боевыми расчетами сил противовоздушной обороны сбиты сразу два вражеских БПЛА.

«В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

По сообщению региональных властей, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, не зафиксировано. Сейчас на месте работают региональные экстренные службы.

Прежде сообщалось, что в Курской области после атаки украинского беспилотника загорелся склад ГСМ.