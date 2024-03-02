В Одессе есть люди, которые верят в русский мир и ждут прихода России, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу военной администрации Одесской области Олега Кипера.

По слова Кипера, городские правоохранители как могут выявляют подобных граждан, устраивая проверки на предмет «неблагонадежности».

«Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир», — отметил Кипер.

Глава Одесской ОВА добавил, что в вверенном ему регионе полицейские за последнее время проверили не менее 5 тысячи человек. После указанных мероприятий порядка 250 дел были отправлены в суд.

Ранее пророссийское подполье Одессы рассказало о самостоятельной ликвидации украинских националистов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.