Пророссийское подполье Одессы заявило о самостоятельной ликвидации украинских националистов

Подпольщики не только ведут сбор данных для российской армии. Они устраивают самостоятельные акции по устранению боевиков ВСУ. Об этом сообщил представитель подполья, его слова привел ТАСС .

Подпольщик из Одессы рассказал, что он и его единомышленники не сидят, сложа руки. Они ведут активную работу по приближению освобождения города от украинских националистов. Среди их акций – сбор информации о дислокации и передвижении подразделений ВСУ и техники. В дальнейшем собранные данные передаются российской армии. Есть и мероприятия по устранению активных националистов.

«Некоторых нацистов нам удалось, скажем так, «приземлить». Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», - указал он.

Основной проблемой, по словам подпольщика, являются размеры Одесской области. Им очень сложно найти информаторов во всех ее уголках, но постепенно данная проблема решается.

Ранее представитель Николаевского подполья сообщил об очень удачном ударе российской армии по региону. Была накрыта стоянка пусковых установок для ракет HIMARS. Помимо этого было разнесено предприятие, которое собирало беспилотники.