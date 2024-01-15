Внеурочные занятия «Разговоры о важном» проходят в школах и колледжах Московской области

В Московской области продолжают проводить внеурочные занятия в рамках проекта «Разговоры о важном», темой этой недели стали налоги и налоговая грамотность. Об этом сообщили в областном Минобразования.

Так, ученикам начальных классов в рамках встречи рассказали о том, откуда берутся деньги и кто должен платить налоги, ученики пятых-седьмых классов приняли участие в игре, в ходе которой нужно было дать как можно больше правильных ответов по налогам. Старшеклассникам позволили быть распорядителями бюджета, а также решить актуальные проблемы своего города. Студенты подмосковных колледжей и техникумов узнали, какие бывают виды налогов, налоговые ставки и не только.

«Целью занятий являлось развитие основ экономического мышления школьников и студентов. Уроки проводились в форме познавательной беседы, с просмотром тематических видеороликов, подготовленных при содействии Федеральной налоговой службы (ФНС) России», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.