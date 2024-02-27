«Внушительный список статей»: Акунин* может лишиться всего имущества в РФ

Все имущество известного писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) могут конфисковать в пользу государства. Об этом рассказал адвокат Тимур Харди.

Сегодня стало известно, что Басманный суд города Москвы арестовал банковские счета и имущество Эрики Чхартишвили – супруги автора серии детективов об Эрасте Фандорине, пишет ТАСС. По словам Харди, поскольку все имущество иноагента арестовано, следствие считает, что счета его жены могут использоваться для совершения преступлений.

«Борис Акунин* насобирал внушительный список статей в своем обвинении: писатель обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или его пропаганде, публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Он заочно арестован, но проживает в Великобритании», — рассказал адвокат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Харди добавил, что поскольку физически передать Чхартишвили не получится, решение ходатайствовать об обеспечительных мерах со стороны следствия кажется логичным.

«Поэтому все имущество, которое находится в России, арестовано. В случае вынесения обвинительного приговора по решению суда его могут конфисковать в пользу государства», — подытожил юрист.

Ранее мы сообщали о том, что МВД РФ объявило в розыск писателя Акунина*, обвиняемого по двум уголовным статьям.

* признан иноагентом в РФ