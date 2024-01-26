МВД РФ объявило в розыск писателя Акунина, обвиняемого по двум уголовным статьям

Известно, что Акунин не проживает на территории России. В декабре крупные книжные магазины перестали продавать его книги на фоне возбуждения двух уголовных дел. Их завели после разговора писателя с пранкерами и ряда неосторожных политических заявлений.

Теперь Акунина объявили в розыск, что стало известно из базы карточек разыскиваемых на сайте МВД РФ.

«Григорий Чхартишвили* 20.5.1956. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Напомним, что в декабре автор стал фигурантом дел по ст. 205.2 и ст. 207.3 УК РФ (оправдание терроризма и распространение фейков об армии РФ соответственно). Кроме того, вскоре Акунина внесли в список террористом и экстремистов. Это значит, что писатель не сможет больше пользоваться банковскими услугами: открывать счета, тратить накопления и многое другое.

МВД России пока не уточняет, по какой именно статье разыскивают Акунина.

Ранее сообщалось, что писателя Бориса Акунина признали иноагентом в начале января 2024 года.

* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.