Во Львове осквернили памятник жертвам Холокоста

Объединенная еврейская община Украины сообщила об антисемитском акте вандализма во Львове.

Накануне на памятном знаке, посвященном жертвам Холокоста, которые были уничтожены нацистами в львовском лагере «Штатлаг 328» появилась надпись «смерть жидам».

Община обратится в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное дело.

Местные краеведы сообщили, что ранее этот памятник уже пострадал от вандалов сразу после начала конфликта в секторе Газа.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел скандал вокруг установки памятника сатирику Михаилу Жванецкому.