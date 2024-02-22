RostovGazeta: недавно установленный памятник Жванецкому в Ростове демонтируют

Эксперт по межнациональный отношениям, политолог Евгений Михайлов получает информацию из разных источников, что недавно установленный памятник сатирику из Одессы Михаилу Жванецкому в центре Ростова-на-Дону демонтируют в ближайшее время, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт считает, что установка памятника сатирику перечит тому, что критикующих россиян СВО признают иноагентами. Получается, что происходит политика двойных стандартов. Одни уезжают за границу. Граждане выступают против их любой деятельности на территории РФ. Другим же устанавливают памятники.

Настрой ростовчан можно узнать, анализируя социальные сети. Михаила Жванецкого называли «человеком мира». Жил он в разных городах и странах, но это не отменяет факт того, что он открыто критиковал Россию. Во время революции на Украине сатирик четко обозначил свою позицию.

«Из Интернета уже не вырезать слова Жванецкого о России. Не убрать его оценку происходящему на Майдане в комментариях украинским СМИ. Поэтому и крупнейшие патриотические Telegram-каналы, и лидеры общественного мнения высказались против установки памятника Жванецкому», — отмечает Евгений Михайлов.

Памятник установили в центре Ростова 13 февраля. Во время торжественной церемонии ростовчанка выступила против его установки. Она напомнила, что во время СВО подобные церемонии не приемлемые, а памятники необходимо устанавливать героям спецоперации.

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