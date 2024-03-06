Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили жесткую драку из-за «козырной» точки продаж
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Во Владивостоке в преддверии 8 Марта продавцы тюльпанов не поделили привлекательную точку продаж и устроили жесткую драку, передает SHOT.
Спор возник из-за места на улице Борисенко неподалеку от рынка.
По ходу драки один из ее участников достал травмат и сунул себе за пояс. Но до применения оружия дело не дошло.
Напуганные продавцы из соседних киосков вызвали полицию, но она не приехала. В итоге всех успокоил представитель местной диаспоры, заявивший, что цветочники уже урегулировали конфликт.
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