Во Владивостоке продавцы тюльпанов устроили жесткую драку из-за «козырной» точки продаж

Во Владивостоке в преддверии 8 Марта продавцы тюльпанов не поделили привлекательную точку продаж и устроили жесткую драку, передает SHOT.

Спор возник из-за места на улице Борисенко неподалеку от рынка.

По ходу драки один из ее участников достал травмат и сунул себе за пояс. Но до применения оружия дело не дошло.

Напуганные продавцы из соседних киосков вызвали полицию, но она не приехала. В итоге всех успокоил представитель местной диаспоры, заявивший, что цветочники уже урегулировали конфликт.

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