Эксперт Ардан: драки характеризуют российский менталитет

Основатель проекта «Россия без двоек» Владислав Ардан рассказал, как родителям и педагогам реагировать на драки детей, сообщает transsibinfo.com .

Эксперт рассказал, что российский менталитет отличается своей агрессивностью. Считается, что умение вступить в драку — это признак силы, мужества и уверенности. На самом деле физическое насилие — это знак, что человек не способен контролировать эмоции, решать проблемы.

«Позиция общества, которая не только оправдывает, но даже идеализирует школьные драки, к сожалению, характеризует российский менталитет. У нас агрессия воспринимается как проявление силы и уверенности. На самом деле это признак неспособности адекватно справляться с конфликтами и эмоциями», — рассказал основатель проекта «Россия без двоек» Владислав Ардан.

Часто родители реагируют на драки школьников спокойно. В народе есть много поговорок, которые оправдывают такое поведение. Эксперт приводит примеры:

«Характер закаляется в драке», «не схлестнешься — не задружишься» и т. д.

Родители одобряют поведение детей своим молчанием. Иногда занимают другую позицию, говоря, что серьезного ничего не произошло, просто детская шалость. Владислав Ардан призвал не игнорировать драки в школах, потому что это превратится в проблему всего общества. Вырастит деструктивное поколение.

Эксперт отмечает, что часто родители считают, что в жестком мире ребенку необходимо постоять за себя. Основатель проекта «Россия без двоек» предлагает задуматься, а откуда появилась эта жестокость? Может, не стоит с детства решать все проблемы кулаками, тогда и взрослые люди будут более добрыми.

«Школа обязана воспитывать не агрессивных чемпионов выживания, а людей, способных к эмпатии, взаимопомощи, строительству конструктивного диалога. Если мы перестанем оправдывать драки и начнем доводить до детей мысль, что любой вопрос можно решить мирным путем, мы воспитаем не слабовольных людей, как это пытаются некоторые представить, а людей, способных направлять энергию в созидательное русло», — считает основатель проекта «Россия без двоек» .

Ранее жители подмосковного Королева рассказали о массовой драке подростков. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» выяснило подробности инцидента.