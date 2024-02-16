Во Владивостоке с 20 февраля запретили выход на лед под угрозой штрафа

С 20 февраля во Владивостоке будет запрещен выход на лед, хотя ранее крайней датой значилось 1 марта.

Такое решение приняли в администрации города из-за потепления и быстрого таяния льдов.

В Угловом заливе, бухтах Песчаная, Мелководная, Новик, Труда и Воевода на лед разрешено выходить до 4 марта, так как в этих местах традиционно лед сходит позже.

За нарушение полагается штраф в размере от 100 до 500 рублей. А за выезд на лед на любом транспортном средстве придется заплатить от 1 тысячи до 50 тысяч рублей.

На днях во Владивостоке несколько школьников отказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине, на выручку им была направлена городская поисково-спасательная служба.