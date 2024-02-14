Во Владивостоке школьники оказались отрезанными от берега, уплывая на льдине

Несколько школьников оказались отрезанными от берега во Владивостоке, уплывая на льдине, сообщили РИА Новости со ссылкой на администрацию города. Сейчас к детям направлены спасатели.

Накануне в социальных сетях появились кадры, на которых пятеро школьников находятся на льду у акватории набережной Владивостока. Вокруг несовершеннолетних – льдины и открытая вода.

«Поступило сообщение о нахождении группы школьников на льдине в акватории Спортивной гавани. Направлена Владивостокская городская поисково-спасательная служба», – говорится в сообщении городской мэрии.

Из-за повышенной температуры воздуха (до +5 градусов по Цельсию) и умеренных южных ветров, по информации Примгидромета, был частично разрушен припайный лед в Уссурийском заливе. На данный момент плавучий лед дрейфует в открытую часть залива Петра Великого.

В начале февраля в Красноярске мужчину, рыбачившего на Енисее, унесло на льдине. Позднее 78-летний пенсионер упал в воду из-за того, что льдина врезалась в опору. Мужчина погиб. Его тело опознали родственники.

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