Вода, банки и маркетплейсы: чего не хватает жителям ЛНР после присоединения к России

Уроженцы ЛНР рассказали, как изменилась их жизнь после вхождения в состав РФ

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Александр Рюмин/ТАСС

Фото: [Александр Рюмин/ТАСС]

Осенью прошлого года новые регионы официально вошли в состав России. В их числе ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

С того момента Россия принялась за восстановление территорий, пострадавших от многолетних боевых действий. На сегодняшний момент мирная жизнь практически полностью восстановилась лишь в одном из указанных субъектов – в ЛНР.

Местные жители рассказали, что менее чем за год города республики действительно претерпели множество изменений, преобразились, а жизнь тут стала проще.

«В российском паспорте теперь разрешено ставить прописку в ЛНР. Бордюры делают, крыши починили», – рассказала жительница Луганска Юлия С. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по словам местных жителей, в ЛНР открыли отделение одного из российских банков и МФЦ.

«Мы стали гражданами РФ. Теперь здесь делают перерасчет пенсий, повышают прожиточный минимум, выплаты медикам и учителям. Ремонтируют дороги, меняют лифты», – рассказала Наталья Ч.

Однако ситуация, по словам проживающих в новых регионах, далека до идеала. Например, в некоторых городах наблюдаются перебои с подачей воды и электричества.

«Не хватает горячей воды. Или холодной, но хотя бы круглосуточно. Это сейчас главная проблема. Не хватает Сбербанка, контроля за ценами в магазинах, крупных сетевых супермаркетов. Хотелось бы, чтобы появились пункты выдачи Ozon, Wildberries», – продолжает Наталья.

Тем не менее, работа по улучшению условий жизни местных граждан продолжается. Еще многое предстоит благоустроить.

Ранее мы сообщали, что  новых регионах временно разрешили продавать лекарства без маркировки.

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