В новых регионах временно разрешили продавать лекарства без маркировки
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Лекарственные препараты можно будет продавать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
До этого же времени будет разрешен ввоз в новые регионы лекарств без маркировки с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС.
Постановление призвано обеспечить плавный переход на единые требования.
В феврале Госдума приняла закон об интеграции системы здравоохранения новых регионов в российское правовое поле. В нем также предусмотрен переходный период, во время которого будут наравне признаваться квалификационные документы, полученные в России и выданные на территории Украины.
Накануне Владимир Путин пообещал, что зарплата медработников в новых регионах сравняется со среднероссийской.