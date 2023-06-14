В новых регионах временно разрешили продавать лекарства без маркировки

Лекарственные препараты можно будет продавать в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях без маркировки до 1 апреля 2025 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

До этого же времени будет разрешен ввоз в новые регионы лекарств без маркировки с территории стран, не являющихся членами ЕАЭС.

Постановление призвано обеспечить плавный переход на единые требования.

В феврале Госдума приняла закон об интеграции системы здравоохранения новых регионов в российское правовое поле. В нем также предусмотрен переходный период, во время которого будут наравне признаваться квалификационные документы, полученные в России и выданные на территории Украины.

Накануне Владимир Путин пообещал, что зарплата медработников в новых регионах сравняется со среднероссийской.