В интернете и среди поклонников здорового образа жизни широко распространено убеждение: если заморозить обычную водопроводную воду, а затем разморозить, она приобретает «структуру», очищается от вредных примесей, приближается по свойствам к родниковой и даже становится целебной. Ее советуют пить, умываться и использовать для приготовления пищи. Однако врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына в беседе с REGIONS объяснила, что на самом деле происходит с водой в морозилке и почему не стоит ждать от нее чудес.

Специалист пояснила, что при замерзании вода действительно превращается в лед, а ее молекулы выстраиваются в упорядоченные ряды, образуя кристаллическую решетку. Этот научный факт не имеет ничего общего с «чудом». При медленном замораживании часть растворенных газов и некоторых примесей действительно вытесняется в незамерзший остаток, поскольку кристаллы льда формируются из чистых молекул воды. Если этот остаток вовремя слить, полученный лед будет содержать меньше примесей, чем исходная вода. Однако, как подчеркнула врач, это всего лишь примитивный способ очистки, который не удаляет ни бактерии, ни вирусы, ни тяжелые металлы, и уж тем более не делает воду родниковой и не придает ей целебных свойств.

Гастроэнтеролог разъяснила, что родниковая вода ценится вовсе не за «структуру», а за сбалансированный минеральный состав, отсутствие вредных примесей и наличие естественной микрофлоры, которую она приобретает, проходя через природные фильтры — слои песка, гравия и глины. Заморозка не добавляет воде минералов, не удаляет тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий), нитраты и пестициды. Более того, она не убивает бактерии и вирусы — многие микроорганизмы спокойно переживают заморозку и активизируются после размораживания.

Особую опасность, по словам эксперта, представляет миф о том, что заморозка обеззараживает воду. Врач предупредила, что такие патогены, как кишечная палочка или сальмонелла, прекрасно переносят низкие температуры. Если дать ребенку талую воду из-под крана, не прокипятив ее, можно получить тяжелую кишечную инфекцию. Единственный надежный способ обеззараживания — кипячение или использование специальных фильтров.

Что касается «памяти воды» и «структурированной» жидкости с уникальной кристаллической решеткой, которая якобы лучше усваивается организмом, Светлана Черепицына назвала эти утверждения псевдонаучными мифами, не имеющими серьезных доказательств. Единственные реальные изменения, которые происходят с водой при заморозке, — это частичное осветление (при сливании остатка), удаление избыточного хлора (особенно если воду предварительно отстоять) и субъективное улучшение вкуса. Многие люди действительно отмечают, что талая вода кажется им более мягкой и приятной.

Гастроэнтеролог резюмировала, что если человеку нравится пить талую воду — пусть пьет на здоровье, но не стоит ждать от нее чудес. Это просто вода с чуть меньшим содержанием некоторых солей. Единственное реальное преимущество — субъективное улучшение вкуса, которое может побудить человека пить больше чистой жидкости, что полезно для организма. Однако полагаться на заморозку как на способ лечения болезней или замену нормальной фильтрации не следует.

Для тех, кто все же хочет поэкспериментировать, врач составила инструкцию по безопасному замораживанию воды. Сначала воду необходимо отфильтровать через бытовой фильтр-кувшин или хотя бы отстоять в открытой емкости несколько часов для удаления хлора. Затем залить в пластиковую или стеклянную емкость, оставив место для расширения, и поставить в морозилку. Когда замерзнет примерно две трети объема, незамерзший остаток (в котором концентрируются соли и примеси) нужно слить. Оставшийся лед разморозить при комнатной температуре — не нагревая в микроволновке и не заливая кипятком, чтобы сохранить вкус. И самое главное: полученную талую воду обязательно прокипятить, особенно если ее будут пить дети.