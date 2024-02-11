Водитель Mercedes сбил двух подростков на мопеде в Севастополе

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на городское управление МВД, инцидент произошел ночью в воскресенье, 11 февраля, в Севастополе.

По версии полиции, водитель Mercedes не заметил на дороге проезжающих на мопеде двух подростков и сбил их. Оба несовершеннолетних были экстренно госпитализированы в клинику со множественными травмами.

«В результате ДТП 17-летний водитель мопеда и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу», – говорится в сообщении МВД.

В севастопольском управлении МВД пояснили, согласно предварительной информации, водитель иномарки нарушил правила ПДД, не уступив дорогу мопеду, чем спровоцировал лобовое столкновение.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием 27 машин в Подмосковье.