Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием 27 машин в Подмосковье

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 в Подмосковье. Там столкнулись двадцать семь машин, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария случилась на восемьдесят шестом километре трассы в районе Ступино. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще трое получили травмы.

По словам собеседника агентства, сейчас движение на участке М-4 полностью перекрыто.

Ранее сообщалось, что на трассе в Одинцовском округе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.