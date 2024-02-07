Один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием 27 машин в Подмосковье
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Массовое ДТП произошло на трассе М-4 в Подмосковье. Там столкнулись двадцать семь машин, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Авария случилась на восемьдесят шестом километре трассы в районе Ступино. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще трое получили травмы.
По словам собеседника агентства, сейчас движение на участке М-4 полностью перекрыто.
Ранее сообщалось, что на трассе в Одинцовском округе произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легковушки.