Водителей Московской области призвали соблюдать ПДД в связи погодными условиями

В Подмосковье до конца недели ожидаются небольшой снег, гололедица и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными на дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, быть аккуратными на поворотах, съездах, мостах, эстакадах и при парковке во дворе. Пешеходов призывают надевать световозвращатели в вечернее время суток, ожидать транспорт на посадочных площадках и платформах, переходить пути и проезжую часть только по пешеходным переходам.

«Будьте очень внимательны на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно если вы вместе с детьми», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.