Водителей Подмосковья предупредили о тумане и сниженной видимости на дорогах

Сегодня на дорогах Подмосковья наблюдается туман, предупредила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Водителей призвали учитывать прогноз погоды и неукоснительно соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. В условиях снижения видимости следует быть предельно внимательными в местах притяжения пешеходов, указали в ведомстве.

Пешеходам рекомендовали использовать световозвращатели, а при переходе проезжей части не отвлекаться на телефоны и снимать капюшоны.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Подмосковье сегодня составит от минус трех до плюс двух градусов, в Москве — от минус одного до плюс одного градусов.

Ветер, указали метеорологи, будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот пятьдесят три миллиметра ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по Южно-Лыткаринской автодороге.