Водителей Подмосковья призвали к аккуратному вождению «климатической весной»

В Московской области до конца недели ожидается «климатическая весна», днем будет плюсовая температура, ночью — небольшие морозы. Водителям региона рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, прежде всего автовладельцам не рекомендуют спешить и менять зимнюю резину на летнюю. Кроме того, важно осторожно управлять транспортным средством на мокрой дороге, потому что в этот период может возникнуть аквапланирование. В целом водителей призывают соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и следовать указаниям дорожных знаков.

«Пешеходам следует не забывать носить световозвращатели в темное время суток, чтобы быть заметными на дороге, так как во время осадков, особенно вечером, видимость снижена», — добавили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.