Водителей Подмосковья призвали к аккуратному вождению «климатической весной»
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В Московской области до конца недели ожидается «климатическая весна», днем будет плюсовая температура, ночью — небольшие морозы. Водителям региона рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, прежде всего автовладельцам не рекомендуют спешить и менять зимнюю резину на летнюю. Кроме того, важно осторожно управлять транспортным средством на мокрой дороге, потому что в этот период может возникнуть аквапланирование. В целом водителей призывают соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и следовать указаниям дорожных знаков.
«Пешеходам следует не забывать носить световозвращатели в темное время суток, чтобы быть заметными на дороге, так как во время осадков, особенно вечером, видимость снижена», — добавили в областном Минтрансе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.