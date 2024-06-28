Водителей Подмосковья призвали не садиться за руль при ухудшении самочувствия в жару

В Подмосковье ожидается жаркая погода, в таких погодных условиях водителям стоит ответственно относиться к своей безопасности и не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, лучше ограничить пребывание на солнце в середине дня и отказаться от поездок в активные солнечные часы, потому что жара снижение скорость реакции и концентрацию внимания. В случае необходимости поездки автовладельцам не советуют заправляться до полного бака. Лучше всего надевать свободную, светлую одежду и головной убор, а также взять в салон воду.

«Проверьте исправность кондиционера и не включайте его сразу на полную мощность сразу. Паркуйтесь в тени и накройте автомобиль чехлом или светоотражающими экранами. Также призываем не оставлять в салоне автомобиля детей и животных — это опасно», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.