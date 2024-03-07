Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в предстоящие праздничные дни

В преддверии длинных праздников водителям Подмосковья напомнили о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что на этой неделе подмосковная Госавтоинспекция проводит массовые рейды и проверяет водителей на трезвость и соблюдение ПДД с помощью метода «массовой проверки». Жителям напомнили, что в праздничные дни на дорогах увеличивается риск возникновения аварий с тяжелыми последствиями. Водителей призвали отказаться от вождения в нетрезвом состоянии. Сообщить о правонарушениях или о неправомерных действиях сотрудников полиции можно по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8 (495) 692-70-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.