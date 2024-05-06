Водителей Подмосковья призвали соблюдать ПДД в связи с ухудшением погодных условий

Сегодня ночью в Подмосковье ожидается дождь, сильный ветер до 15 метров в секунду, местами мокрый снег, такая погода сохранится до утра четверга. В связи с этим водителям важно соблюдать правила дорожного движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и отказаться от использования телефонов за рулем. Кроме того, им советует не парковать автомобили у деревьев и шатких конструкций. Пешеходам порекомендовали надевать световозвращатели и снимать капюшоны, убирать зонтики и не отвлекаться на телефоны при переходе проезжей части

«В случае чрезвычайных ситуаций‌, связанных с неисправностью транспортных средств либо другими происшествиями, звоните 112», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.