Пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 9,5%
В марте военные пенсионеры получат повышенные выплаты
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С 1 марта военные пенсионеры будут получать проиндексированные пенсии. Также им перечислят доплаты к пенсии за январь и февраль, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).
Общая индексация, отметил эксперт, составит 9,5%.
С марта понижающий коэффициент денежного довольствия для военных пенсионеров составит 93,59%, соответственно, вырастет итоговая выплата, пояснил собеседник издания. Никаких заявлений писать не нужно, все перерасчеты будут произведены автоматически.
Ранее пенсионерам рассказали о праве получать надбавки к пенсиям.