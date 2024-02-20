Водителям Подмосковья напомнили, как правильно ездить в оттепель

В Подмосковье ожидается оттепель, перепады температур могут привести к образованию гололедицы на дорогах. О том, как водителям правильно передвигаться в таких условиях, напоминает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На мокрой дороге тормозной путь увеличивается, поэтому соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и боковой интервал, чтобы иметь возможность среагировать на непредвиденную ситуацию. Водите плавно, без резких движений. По возможности отложите поездки на дальние расстояния», — призвали в ведомстве.

Помимо этого, пешеходов также призвали соблюдать правила дорожного движения. В частности, надевать световозвращатели, переходить дорогу только по пешеходным переходам после того, как убедились в отсутствии приближающегося транспорта. Дорожные службы региона в свою очередь будут работать согласно погодным условиям, чтобы обеспечить противогололедную обработку высокоскоростных трасс и опасных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.