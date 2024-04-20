Военкор «Известий» Еремин погиб в результате атаки украинского FPV-дрона под Запорожьем

Телеканал Известия сообщил в своем ночном эфире подробности гибели своего военного корреспондента Семена Еремина в зоне СВО.

Как приводится в публикации, позиции российских военных в Запорожской области, репортаж о которых снимал Еремин, атаковал украинский FPV-дрон.

«Военный корреспондент "Известий" Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса с беспилотника он получил ранение, впоследствии чего скончался. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области», — сообщает телеканал.

Велась ли атака ВСУ FPV-дроном непосредственно на российского журналиста —информации не приводится.

Ранее мы сообщали, что 42-летний военный корреспондент издательского дома «Известия» Семен Еремин был убит в зоне спецоперации во время съемок очередного репортажа о происходящем на линии фронта.