Военкор Котенок: в Луганске взорван автомобиль с депутатом Олегом Поповым

В Луганске неизвестными совершено покушение на депутата Народного совета ЛНР Олега Попова. об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, инцидент произошел неподалеку от луганского стадиона «Авангард». В настоящее время на место происшествия направлены городские экстренные службы. У Попова есть ранения.

«В Луганске теракт. Недалеко от стадиона "Авангард" взорван автомобиль. Предварительно, ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов», - приводится в публикации.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг дна бочки» в данном вопросе.