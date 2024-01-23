Военкор Коц помог вернуться в РФ русской многодетной семье из Киргизии

Русская семья из Киргизии с шестью детьми пыталась переехать в Воронежскую область, однако случайно попала в «жернова» бездушной бюрократической машины. Историю переселенцев рассказал военкор KP.RU Александр Коц, который принимал ключевое участие в решении проблемы героев.

Семья из Киргизии долгое время копила на переезд в родные края. Физически и финансово было тяжело перевезти шестерых детей, ведь на всех нужны документы, места в садиках и школах, привязка к поликлиникам и многое другое. Ситуацию осложнило и то, что женщина ждала седьмого ребенка. В общей сложности русская пара потратила на попытку переезда и все оформления полмиллиона рублей. По словам матери, обидно, что многие затраты не окупились.

Об этой проблеме женщина написала Коцу, который решил не оставаться безучастным. Он обратился в МВД, где по-человечески отнеслись к ситуации и приняли ее в работу. Ведь семья из Киргизии, как оказалось, нарвалась на штрафы и большие госпошлины, но так и не смогла обосноваться в РФ.

Результатом стало то, что семье отменили штрафы и ускорили процесс регистрации. Это значит, что седьмой ребенок русской пары родится в России, на Родине своих родителей. Дети смогут спокойно пойти в школу, получив все документы.

«С большой радостью делюсь с вами сегодняшним событием — мне выдали паспорт гражданина России, дети вместе со мной стали гражданами. За неделю до родов!», — написала военкору счастливица.

Ситуацию удалось разрешить в краткие сроки благодаря содействию журналистов и МВД России. Эту оперативную и добрую работу семья из Киргизии с русскими корнями будет помнить еще долго.

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