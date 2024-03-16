Военкор Руденко обвинил Росгвардию, что она «проспала» нападение ВСУ на НПЗ под Самарой

Ранее мы писали, что рано утром в субботу, 16 марта, под Самарой загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод, персонал был экстренно эвакуирован. Позднее выяснилось, что за произошедшим стоят ВСУ, атаковавшие еще и находившийся неподалеку Новокуйбышевский НПЗ.

Оба инцидента подверг жесткой критике российский военный корреспондент Андрей Руденко. В своем аккаунте в соцсетях репортер напомнил, что охрана подобных стратегически важных объектов РФ возложена на Росгвардию. В связи с чем не совсем понятно, как ведомство могло «проспать нападение врага.

«Вопрос хороший по защите НПЗ, но он не к Минобороны РФ, а скорее к Росгвардии. Именно Росгвардия охраняет атомные станции и ГЭС, Почту России, Сбербанк, Верховный суд, генпрокуратуру и другие стратегические организации. Так что вопрос по поводу защиты объектов НПЗ нужно адресовать именно в это ведомство», — вопрошает военкор в соцсетях.

В продолжение темы Руденко призвал российские власти создать уже наконец «отдельные подразделения в Росгвардии по защите неба над важными объектам.