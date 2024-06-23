«Военная хроника»: удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю координировал беспилотник США

В публикации приводятся данные, что разведывательный беспилотный аппарат ВВС США сейчас находится в 200 км южнее Ялты, а сутки назад он взлетел с итальянской авиабазы НАТО Сигонелла (позывной FORTE15) и в течении довольно долгого времени «висел» с юго-западной стороны Севастополя. Правда, перед самой атакой кассетных ATACMS RQ-4 скрыл свою радиолокацию.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибших, из них двое - дети.

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь.