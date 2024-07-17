Военнослужащих ВСУ собираются освободить от уголовной ответственности за дезертирство

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии уголовной ответственности с военнослужащих за дезертирство в случае добровольного возвращения на службу, сообщает издание «Украинские новости».

Речь идет о тех солдатах, кто впервые допустил правонарушение и добровольно вернулся в часть.

По данным издания, за первые шесть месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023 год.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказывался против общей амнистии для дезертировавших из армии.