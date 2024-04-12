Зеленский высказался против общей амнистии для дезертиров из ВСУ

Комментируя данное предложение, украинский лидер указал на то, что в таких ситуациях важны также и обстоятельства. Он добавил, что в случаях дезертирства могут отличаться причины и последствия данных действий. Исходя из этого, Зеленский заявил, что в данном вопросе «нельзя обобщать всех».

Он также указал на то, что есть различные ситуации, которые оборачиваются разными последствиями. Зеленский привел в пример солдата, захотевшего перевестись в другую бригаду из-за отсутствия взаимопонимания со своим командиром, и впоследствии оставившего место службы. В подобных случаях нет жесткого криминала, подчеркнул украинский президент.

Тем не менее бывают случаи, когда бригада полностью уходит с места дислокации, добавил политик. В таком случае, из-за этой бригады другие бойцы могли быть окружены. По словам Зеленского, вина в этом случае ответственность лежит на том, кто вынудил подразделение отступить. Вопрос не в отходе с позиций, а в жертвах – обобщенно всех амнистировать нельзя, заключил он.