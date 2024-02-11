Военные НАТО устроили в Эстонии учения в суровых зимних условиях

В Эстонии прошли ежегодные учения войск Северо-Атлантического альянса. Как сообщил портал гостелерадио ERR, они проводились в условиях низких температур.

Уточняется, что солдатами НАТО в количестве тысячи штыков отрабатывались маневры проверки подготовки механизированных частей и пехоты к ведению реальных боевых действий в зимних условиях.

«Учения под названием Talvelaager („Зимний лагерь“) прошли на Центральном полигоне эстонских Сил обороны в районе города Тапа, участие в них приняли более одной тысячи человек», — передает портал ERR.

Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел угрозы альянсу со стороны России.

Напомним, в минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив последнего теперь уже бывшим командующим сухопутных войск Александром Сырским.