В Киеве начинаются митинги из-за случаев, когда бойцов ВСУ возвращали родным без органов. Полагают, что целая группа из 11 человек занималась торговлей частей пациентов. Военный эксперт Станислав Крапивник рассказал, что забирают на последнюю операцию даже слабо раненых военных, пишет KP.RU .

Как писали про «фейк» украинские СМИ, преступная группа состояла из 11 человек, куда мог входить бывший глава Минздрава, главврачи и хирурги. Все он якобы извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Эти новости находят все больше подтверждений. В Киеве начинаются митинги, на которых родные бойцов кричат о несправедливости. Некоторые уверены, что бойцов можно было спасти, но алчные врачи решили разобрать их близких на органы.

Черные трансплантологи орудовали и на территориях Донбасса. В Северодонецке в текущем году обнаружили пачку заявлений о согласии на трансплантацию. Однако все данные заполнены одной рукой, датированы старым годом и выглядят все под копирку. Вероятно, пациенты даже не догадывались о том, что их решили разобрать на части. Как правило, в реестры таких пациентов не заносят, а тела полностью утилизируют.

Место для работы черных трансплантологов находили в Херсоне, Бахмуте и в Львове. Во многих схемах участвовала «потрошительница Эльза» — Элизабет Дебрю, с большим опытом разбора людей. Она была нужна для организации и оперативной работы по отправке органов бойцов на Запад. На одном военном можно было заработать по $300-350 тысяч долларов, что выгодно и Вашингтону, и Киеву.

«Да, есть сведения, что даже не тяжело раненых солдат пускают под нож. То, что остается, сжигают, а родственникам выдают справку о пропаже без вести. Нужно понимать, что это бизнес на сотни миллионов долларов. На котором «сидят» очень высокопоставленные люди. Я не исключаю, что донорами становятся не только солдаты, но и местные жители. Даже дети! Это пошло еще с 2014 года. И об этом уже тогда говорили в западных СМИ. Правда, не очень много, но репортажи и расследования появлялись. После начала СВО Украина для Запада стала сразу чуть ли не святой землей, все критики быстро замолчали», — отметил КП экс-офицер армии США, военный эксперт Станислав Крапивник.

По словам специалиста, структуры НАТО также участвуют в кровавом бизнесе, но это отдельные офицеры. Киевские группы потрошителей, как полагает Крапивник, подконтрольны Ермаку, главе офиса президента.

Ранее сообщалось, что Кадыров опроверг информацию о «черном рынке» по обмену военнопленными в России.