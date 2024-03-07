Кадыров опроверг информацию о «черном рынке» по обмену военнопленными в РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на странице в интернет-мессенджере опубликовал пост , в котором опроверг информацию СМИ о «черном рынке» по обмену военнопленными в РФ.

Украинские и западные СМИ опубликовали данные, что представители Чеченской республики выкупают украинских военнопленных с целью дальнейшего их обмена на уроженцев Чечни, которые попали в плен ВСУ. СМИ рассказывают о конкретном примере: военнопленного Вячеслава Левицкого выкупили, привезли в Грозный, ампутировали конечности без медицинских для этого показаний и хотели обменять его именно на чеченца.

Рамзан Кадыров написал, что Левицкому спасли жизнь в Грозном.

«Речь идет о Вячеславе Левицком, который сдался в плен бойцам спецназа «АХМАТ» в апреле прошлого года. Наши ребята наткнулись на Вячеслава через десять дней, после того как его раненным бросили свои же сослуживцы. У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь», — рассказывает Рамзан Кадыров.

Медики приняли решение ампутировать конечности мужчине, чтобы сохранить ему жизнь. После лечения военнопленного передали Украине. С ним также на родину отправились еще двое военных ВСУ. В рамках обмена в Россию вернулись наши защитники. Все трое не являются уроженцами или жителями Чеченской республики. Депутат Государственной Думы РФ Шамсаил Саралиев контролировал процедуру обмена пленными. Вячеслав искренне благодарил медиков за то, что ему спасли жизнь. У главы республики есть видеодоказательство.

«Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним. Такая практика существовала лишь в пресловутой беззаконной Ичкерии, которую поддерживали и о которой все еще грезят Украина и Запад», — заявил Кадыров.

Обвинения СМИ Рамзан Кадыров назвал «очередным фейком» и «откровенной чушью».

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