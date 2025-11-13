Волгоградец подал иск к Билайну, потребовав стабильной интернет-связи

«Мы прекрасно осознаём возникшие неудобства наших клиентов в связи с ограничениями мобильного интернета, которые происходят не по нашей инициативе. Вместе с тем, мы внимательно изучим аргументы заявителя и подготовим ответ по существу его доводов», — пояснили в «Билайне».