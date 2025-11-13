Волгоградец подал иск к Билайну, потребовав стабильной интернет-связи
В Волгограде местный житель, недовольный качеством услуг, подал иск к компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"). Он требует обеспечить стабильную работу мобильного интернета, ссылаясь на жалобы жителей города на отсутствие интернет-связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областных судов общей юрисдикции.
Житель Волгограда подал иск в Краснооктябрьский районный суд.
«Мужчина подал иск от себя и сына, просит обеспечить работу мобильного интернета согласно договорам, заключённым с "ВымпелКомом", а также взыскать компенсацию морального вреда 50 тысяч рублей каждому», — сообщили в пресс-службе.
Иск был принят к рассмотрению, как сообщила собеседница агентства.
Компания в свою очередь подчеркнула, что сложившаяся ситуация не была результатом их действий, и все аргументы заявителя подлежат тщательному изучению.
«Мы прекрасно осознаём возникшие неудобства наших клиентов в связи с ограничениями мобильного интернета, которые происходят не по нашей инициативе. Вместе с тем, мы внимательно изучим аргументы заявителя и подготовим ответ по существу его доводов», — пояснили в «Билайне».