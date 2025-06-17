Волочкова жестко прошлась по депутату, выступившему против пропаганды эскорта

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Газетой.Ru» резко ответила на инициативу депутата Госдумы Андрея Свинцова о запрете пропаганды эскорт-услуг.

Парламентарий усмотрел признаки эскорта в фотографиях женщин, отдыхающих с разными мужчинами, но прима-балерина назвала эти претензии абсурдными. По словам Волочковой, парламентарий и сторонники его идеи не смогут ей запретить фотографироваться на отдыхе в любой компании.

«Я этого дядю не знаю вообще, кто это, что это — вообще непонятно, честное слово. И мне абсолютно без разницы, что он думает. Курорты, женщины, мужчины — знаете, у меня такое впечатление, что у него [недостаток секса], поэтому он хочет запретить, чтобы женщины выкладывали свои красивые фотографии, с кем они отдыхают, с какими мужчинами», — заявила балерина.

Напомним, Свинцов, выступая 17 июня, назвал рассказы о поездках с разными мужчинами «завуалированной проституцией». По его мнению, подобный контент разрушает традиционные ценности и якобы одурманивает молодежь. Однако он уточнил, что речь не идет о запрете отношений вне брака.

Ранее сообщалось, что актер Гогунский вызвал скандал высказываниями о женщинах и эскорт-проверках.